Beyşehir Göl Festivali'ne doğru

KONYA (AA) - Beyşehir İlçesinde geleneksel Göl Festivali'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Festival organizesini gerçekleştirecek olan komite üyelerini belirlemek üzere Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Beyazpark Aile Çay Bahçesi'nde istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Mete Sezgin, Kent Konseyi Çalışma Grupları'nın başkan ve temsilcileri katıldı.



Bayındır, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 12'incisini düzenlemeyi hedefledikleri göl festivalinin yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirilmesi için hazırlıklara haftalar öncesinden başladıklarını söyledi.

Beyşehir'e layık bir festival hazırlanması gerektiğini vurgulayan Bayındır, "Çok değerli insanlarımız var. O yüzden festivali anlamlı hale getirmenin yolu hem Beyşehir ekonomisine nasıl yol veririz, hem Beyşehir gölümüzü, bölgemizi nasıl tanıtırız. Bütün bunları kapsayan bir festival yapmalıyız." dedi.

Özdemir ise dünya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi festivallerin Türkiye'de de turizme katkı açısından önemli olduğunu dile getirdi.













