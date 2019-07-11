Beyşehir Göl Festivali 26 Temmuz'da başlıyor

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Göl Festivali’nin yapılacağı tarih aralığı belli oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Göl Festivali'nin vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine 26 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihleri arasında organize edilmesine karar verildiğini söyledi.

Festivalin, Beyşehir'in doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, geleneklerini tanıtmak, aynı zamanda sosyal yaşantısını renklendirmek ve ilçede yaşayan vatandaşlarla gurbetçi hemşerilerini biraraya getirmek amacıyla 8 gün süreyle düzenlemeye karar verdikleri ifade eden Bayındır, festivale ana sponsor olmak üzere teklif veren 7 firma içerisinden en iyi teklifi veren CA Atik Organizasyon Otel-Gıda ve Hayvancılık, Otomotiv İnş.Turizm Şirketi tarafından gerçekleştirilmesine karar verdiklerini belirtti.

Öte yandan, festival hazırlıkları sürerken 8 gün süreyle yapılmasına karar verilen etkinliğin içeriği ve konser programlarında sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

Buna göre, festival boyunca her gün akşam bir konser programı olacak. 26 Temmuz’da Derya Uluğ, 27 Temmuz’da Betül Demir, 28 Temmuz’da Yonca Lodi, 29 Temmuz’da Merve Özbey, 30 Temmuz’da Sevcan Orhan, 31 Temmuz'da Hüseyin Kağıt, 1 Ağustos’ta İrem Derici ve 2 Ağustos'ta final gecesi ise Serdar Ortaç gibi ünlü isimler Beyşehirliler’le buluşarak sevilen eserlerini seslendirecek.

Festival kapsamında, hat, seramik, ebru, resim, fotoğraf ve geleneksel el sanatlarını konu alan sanat sokağı açılacak, festival meydanında panayır ve fuar alanı açılışı gerçekleştirilecek.

Festival boyunca göl üzerinde kano, motorlu tekne ve yüzme yarışları ile balık tutma yarışmaları düzenlenecek. Yamaç paraşütü, paramotor gibi hava sporu gösterileri gerçekleştirilecek.

Yine fotoğraf yarışmaları karakucak müsabakaları, tekvando, kick boks ve muay thai gösterileri, tarhana şenliği, bisiklet yarışları, doğa yürüyüşleri, Akçabelen fasulye şenliği gibi etkinlikler de yapılacak.

