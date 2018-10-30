KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesinin "Beyşehir Ecdatla Buluşuyor" Projesi kapsamında düzenlediği Çanakkale gezileri sona erdi.

Çanakkale gezilerinin son katılımcıları, Huğlu ve Eylikler mahallelerinde yaşayan kadınlar oldu.

Mahalle sakini kadınlar, Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahin ve Soğanlı Dere şehitlikleri, Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, Meçhul Asker Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi mekanları ziyaret edip dua etti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak eylül ayının ilk haftasında başlayan Çanakkale gezileriyle ilçeden birçok kişinin Çanakkale'yi gezme fırsatı yakaladığını söyledi.

Son olarak Huğlu ve Eylikler mahallelerinde yaşayan kadınların Çanakkale'ye gönderildiğini ifade eden Özaltun, "Böylece programımız bitti. Bize gelen geri dönüşlerden herkesin bu uygulamadan memnun kaldığını anlıyoruz." dedi.