KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin "Beyşehir ecdadla buluşuyor" temasıyla başlattığı Çanakkale ziyaretleri devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ücretsiz olarak organize ettiği gezi programları kapsamında Beyşehir'in dış mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar Çanakkale'yi ziyaret etme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dış mahallelerdeki vatandaşların yoğun taleplerinin ardından, imkanı olan veya olmayan tüm hemşehriler için ecdadla buluşma programlarını düzenleme kararını aldıklarını söyledi.

Programın sıkıntısız bir şekilde işlediğini dile getiren Özaltun, "Çanakkale gezisine onbirinci etapla beraber birçok vatandaş katıldı. Çanakkale programı kapsamındaki turlar vatandaşlardan talep geldiği sürece devam edecek." diye konuştu.