Beyşehir Devlet Hastanesi diş polikliniğinde ramazan mesaisi

KONYA (AA) - Beyşehir Devlet Hastanesi diş polikliniğinde ramazan ayı dolayısıyla ramazan mesaisi başlatıldığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının gelmesi münasebetiyle devlet hastanesi diş polikliniğinde bu aya özel mesai uygulamasına başladıklarını belirtti.

Önceki yıllarda ramazan ayında oruç tutan vatandaşların diş tedavilerini yaptırmada sıkıntılar yaşadıklarını tespit ettiklerini vurgulayan Küçükbuzcu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın geçen yıl da gerçekleştirdiğimiz bu uygulamaya çok ilgi göstermesi sebebiyle bu yıl da aynı uygulamaya devam ediyoruz. Hafta içinde gün içerisindeki mesaiye ek olarak vatandaşlarımız iftar sonrasında 21.00-24.00 saatleri arasında diş polikliniğimizden yararlanabilecekler. Aynı şekilde, cumartesi günü ise sabah 08.30-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımız yine diş polikliniğinden sağlık hizmeti alabilecek."





