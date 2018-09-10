Beyşehir Bisiklet Festivali sona erdi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ve Beyşehir Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen 6. Bisiklet Festivali sona erdi.

Bisiklet sporunun sevdirilmesine yönelik organize edilen festivale, 3'ü İsveç ve Avustralya olmak üzere Türkiye’nin 26 ilinden toplam 130 bisiklet tutkunu katıldı.

Tur kapsamında Beyşehir’e gelen ve motosikletleriyle Avrupa’nın 13 ülkesini gezen ve gittiği her yerde birer ağaç diken Su Sezer ve Berkay Sert ikilisi de etkinliğe bisikletlilerin en önünde yer alarak katıldı.

Konya-Isparta il sınırlarında yer alan 167 kilometrelik parkurdan oluşan ve iki gün süren bisiklet turu, Beyşehir Gölü kıyısındaki festival alanında verilen startla başladı.

Turun ilk gün etabında toplam 80 kilometre boyunca pedal çeviren bisiklet tutkunları, geceyi Beyşehir-Gölyaka Kızıl Kilise mevkisinde çadırlarla kurulan kampta geçirdi.

Turun ikinci etabı olan 87 kilometrelik bisiklet turu ise gece başlayıp sabaha kadar devam eden, sabah saatlerinde de süren yağmur nedeniyle yapılamadı. Yağmur engeli sebebiyle katılımcıların bisikletleri Belediye’ye ait kamyonlara nakledilerek taşınırken, turu tamamlayamayan bisiklet tutkunları otobüslerle yoluna devam edebildi.

Bazı bisiklet tutkunları devam eden yağmura rağmen yağış altında pedal çevirerek 167 kilometrelik turu tamamlamayı başarırken, diğer katılımcılara ise güzergah üzerinde ziyaret ettikleri Sonsuz Şükran Köyü’nde katılım belgeleri verildi.