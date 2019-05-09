Beyşehir Belediyesinin emlak vergisi uyarısı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde emlak, ilan ve reklam ile çevre temizlik vergisi (ÇTV) ilk taksitini ödeme süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.



Beyşehir Belediyesi Emlak-İstimlak ve Mali İşler Müdürlüklerinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Emlak, ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinin tahsilatı her sene 1. taksiti mayıs ve 2. taksiti kasım dönemlerinde yapılmaktadır. Bu vergilerin ilk taksidini ödeme süresi 31 Mayıs Cuma günü sona erecektir. Mükelleflerimizin mağdur duruma düşmemesi için söz konusu süre içerisinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binamızdaki veznelerimizde hafta içi mesai saatleri içinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

Yapı Kredi ve Vakıfbank World kredi kartları ile 200 ile 3 bin lira arasındaki ödemelerde 3 taksit imkanı kullanılabilmektedir. Ayrıca, e-belediyecilik uygulaması kapsamında www.beysehir.bel.tr web adresinden online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları adına belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri menfaatleri gereğidir."

