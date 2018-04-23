Beyşehir Belediyesinin çocuklara bayram hediyesi

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vuslat Parkı'ndaki festival meydanına şişme çocuk oyun parkı kuruldu.

Başkan Özaltun, şişme oyun parkını gezdikten sonra yaptığı açıklamada tüm çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutladı.

Vuslat Parkı’na Belediye olarak kurdukları şişme oyun parkını ilçe protokolü olarak ziyaret edip çocukların eğlencesine ve yaşadığı coşkuya ortak olduklarını dile getiren Özaltun, "Buradaki şişme çocuk oyun parkı alanımız saat 10.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar açık kalacak ve gün boyu hizmet verecek. Beyşehir’de yaşayan tüm çocuklarımız ve ilçemizi ziyaret eden ailelerin çocukları bu alandaki parktan bugün bayram dolayısıyla ücretsiz olarak istifade edebilecek." dedi.



