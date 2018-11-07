Beyşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine Çanakkale gezisi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesince Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere Çanakkale gezisi düzenlendi.

Çanakkale gezisine katılan Selçuk Üniversitesi Gençlik Konseyine üye üniversite öğrencileri, rehberler eşliğinde Gelibolu Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı, Kanlısırt, Çimenlik Kalesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Truva Atı Heykeli ve Aynalı Çarşı gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezi programıyla üniversiteli gençlerin milli bağlarının kuvvetlenmesi, ataların bu topraklar uğruna yaptıklarını yerinde göstermek ve vatan, bayrak, aile ve devlet bilincinin pekiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Gençlik Konseyi üyesi üniversite öğrencileri de sosyal sorumluluk projesine destek vererek, Çanakkale gezisine kendilerini dahil eden Beyşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

