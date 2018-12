Beyşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, toplanan bayat ekmek ve yemek artıklarıyla sokak hayvanları besleniyor.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış şartlarında açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sahipsiz sokak hayvanları için bir çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, sokak hayvanlarının beslenebilmesi için harekete geçerken, fırınlardan temin edilen bayat ekmekler ile lokanta ve restoranlardan toplanan atık gıdalar, kent merkezinde muhtelif noktalarda bulunan sabit beslenme odaklarına bırakılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının imdadına Belediye olarak yetişmek istediklerini söyledi.

Can dostlarının yoğun olduğu bölgelere konulan sabit beslenme noktalarına bayat ekmek parçaları ve yemek artıkları bıraktıklarını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Can dostlarımızı bu soğuk kış günlerinde aç susuz bırakmak istemiyoruz. İlgili birimlerimizle birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla, her zaman olduğu gibi kış dönemi boyunca da onların yanında olmaya özen göstereceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kış mevsime gelindiğinde ise hem ekmek ve yemek israfının önüne geçerek çöpe gitmesinin önünü geçmek hem de bunların sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacında değerlendirilmesi için harekete geçtik. Vatandaşlarımızın çöpe atmayı düşündüğü ihtiyaç fazlası olan yiyecekleri ile bayat ekmek ve yemek artıklarını bu beslenme odaklarına bırakmalarını istiyoruz."