Beyşehir Belediyesinden öğretmenlere hediye

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla haftanın ilk mesai günü, öğretmenlere üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu özel ajandalar hediye etti.

Beyşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kutlaması için ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu özel ajandalar hazırlattı.

Öğretmenler Günü hediyesi olarak hazırlanan ajandalar, okullara gönderilerek öğretmenlere dağıtılmaya başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince düzenlenen kutlama programına katılarak, bu okulun öğretmenlerine hediyelerini Kaymakam Yusuf Özdemir ile birlikte dağıttı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu programda, müzik dinletisi sunuldu ve mesleğe yeni başlayan öğretmenler ant içti.