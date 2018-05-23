Beyşehir Belediyesinden mahalle iftarları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesince ramazan dolayısıyla her gün bir mahallede iftar düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ramazanın ilk mahalle iftarında Kurucuova Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol'un da hazır bulunduğu iftarda vatandaşlarla buluşan ve masaları tek tek gezerek halkın ramazan ayını tebrik eden Özaltun, özel olarak ilgilendiği çocuklara uçurtma hediye ederek sevindirdi.



Özaltun, yaptığı konuşmada, gerek ilçe merkezinde, gerekse mahallelerde yaşayan vatandaşlarla çeşitli vesilelerle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Gittikleri her yerde gördükleri birlik ve beraberliğe yönelik atmosferin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini ifade eden Özaltun, bu birlik ve beraberlik ortamının devam etmesini istediğini belirterek, "Allah'ım birliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına inşallah fırsat vermesin. Gece gündüz demeden ülkemize hizmet edenlere fırsat versin ki, birlikte olalım, güçlü olalım. Ülkemizi yıkmak isteyen, bölmek isteyenlerin karşısında dimdik duralım." ifadelerini kullandı.







