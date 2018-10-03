Beyşehir Belediyesinden işitme ve bedensel engellilere Çanakkale gezisi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesince Beyşehir’de yaşayan işitme ve bedensel engelli bireyler, Çanakkale’de ecdatla buluşturuldu.

Beyşehir Belediyesinin Beyşehir Ecdatla Buluşuyor Projesi kapsamında başlattığı Çanakkale gezilerine devam ediliyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programlarına Beyşehir Engelliler Derneği üyesi bedensel engelli ve işitme engelliler de dahil oldu.

İstiklal destanının yazıldığı toprakları gezen işitme ve bedensel engellilerle aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Engelli bireyler, Çanakkale'de uzman rehberler eşliğinde gezme imkanı buldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süredir devam eden proje kapsamında düzenlemeye başladıkları Çanakkale gezisine Beyşehir'de yaşayan bedensel ve işitme engelli vatandaşları da dahil ettiklerini belirtti.

"Beyşehir Belediyesi olarak tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." diyen Özaltun, "Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Ecdadımızın bize bu vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını hemşerilerimizin de kendi gözleriyle görebilmesi için bu programları başlattık." dedi.

Katılımcılar, Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere ve Soğanlıdere şehitliklerini gezdi.