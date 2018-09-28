Beyşehir Belediyesinden halı saha futbol turnuvası

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlenecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri 1.Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’na ilçedeki kamu kurumları ve esnafların oluşturacağı futbol takımları ile katılabileceğini aktardı.

Halı saha turnuvasına katılmak isteyen kamu kurumları ile esnaflar için müracaatların başladığını ifade eden Başkan Özaltun, şunları kaydetti:

"Beytepe Mahallesi’ndeki bir halı saha tesisimizde gerçekleştirilecek turnuvaya katılacak takımlarımızın belli olmasının ardından fikstür çekimi yapılarak gruplar belirlenecek ve sonrasında müsabakalar başlayacak. Bu konuda başvurular Taşköprü Aile Çay Bahçesi’ndeki Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze yapılabilir. Düzenleyeceğimiz bu futbol turnuvası ile ilçemizde faaliyet gösteren kamu kurumlarımız ile esnaflarımız arasındaki dostluk, dayanışma ve kardeşliği daha da pekiştirmektir. Dostça ve centilmence geçecek müsabakalara sahne olacak bir turnuva diliyorum."