Beyşehir Belediyesi'nden eğitime destek

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına verdiği desteğin sürdüğü bildirildi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Okul çağındaki çocuklar ile gençlerin kurum olarak her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirten Özaltun, bu kapsamda öğrenim gördükleri eğitim kurumlarına her yönden tam destek sağladıklarını aktardı.



Özaltun, okulları zaman zaman ziyaret ederek öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Eğitim camiasından gelen talepleri dinlediklerini ve sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini anlatan Özaltun, şunları kaydetti:

"Okul ziyaretlerimizde bugüne kadar öğrencilerimize sözünü verdiğimiz her talebi bir bir yerine getirdik. İlgili birimlerimiz, talimatımız doğrultusunda çok sayıda okulumuzun bahçesine ya da okul bahçesi uygun değilse bahçe dışına ya da yakınlarındaki uygun alanlara içerisinde futbol, voleybol ve basketbol branşlarında sportif aktivitelere imkan sağlayan EPDM zemine sahip çok amaçlı spor sahaları kazandırdı. Bazı okullarımızın bahçelerinde duvar çalışmaları yaptık, bazılarında okul çeşmelerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Bazılarında ise büst yapımına Belediye olarak katkı sunduk. Bizden ne istendiyse, talep edildiyse imkanlar ölçüsünde bunları bir bir yerine getirmeye çabaladık. Bu çalışmaları yürütürken onlardan bizlere ve bu çalışmaları, bu imkanları bize sunan, bu ülkeye önemli hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dua etmelerinden başka bir talebimiz olmadı."



