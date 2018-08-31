Beyşehir Belediyesinden eğitime destek

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında ilçedeki Fetullah Bayır Fen Lisesinde çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Fetullah Bayır Fen Lisesinde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceldi.

İnecelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Özaltun, ilçenin en başarılı ve gözde okullarından Fetullah Bayır Fen Lisesinin fiziki koşullarını iyileştirmek için Beyşehir Belediyesi olarak yeni bir peyzaj çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir süre önce Fetullah Bayır Fen Lisesine kazandırılan yurt binası ile spor salonunun tamamlanmasının ardından okul bahçesinde yeni bir düzenleme çalışmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Özaltun, okul yönetimi tarafından bu ihtiyacın kendilerine iletilmesi sonrasında hemen harekete geçtiklerini kaydetti.