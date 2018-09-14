Beyşehir Belediyesinden Çanakkale gezisi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesinin "Beyşehir ecdadla buluşuyor" sloganıyla başlattığı Çanakkale gezisi programlarına devam ediliyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ücretsiz organize ettiği gezi programlarının ikinci etabına Beytepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'de şehitlikleri ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezen mahalle sakinleri, ecdadın orada yazdığı destansı zaferi adeta yeniden yaşadı, ziyaret ettikleri şehitliklerde dualar etti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, vatandaşlardan gelen talepler üzerine ecdatla buluşma programlarını düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Vatandaşlara bu konuda da verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Özaltun, Çanakkale gezisinin ikinci etabına da 50 mahalle sakininin katıldığını belirtti. Özaltun, Çanakkale'ye düzenledikleri gezi programlarının gelecek günlerde de aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.