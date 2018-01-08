Beyşehir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi'nde memurları kapsayan 15 aylık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Sait Kozoğlu, Bem-Bir-Sen Beyşehir İlçe Başkanı Osman Zengin ve sendika temsilcileri katıldı.

Özaltun yaptığı açıklamada, sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda 62 kişiyi kapsayan sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Belediye imkanları doğrultusunda en uygun şartlarda anlaşma sağlandığını belirten Özaltun, imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Sait Kozoğlu’da belediye başkanı Özaltun'a teşekkür etti.



