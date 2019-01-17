Beyşehir Belediyesi yoksul ailelerin umudu oluyor

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, yoksul vatandaşlara gıdadan giyime, ev eşyasından yakacak yardımına ve sağlık hizmetine kadar birçok alanda sosyal hizmet veriyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların yüzlerinin, son yıllarda belediye olarak uyguladıkları çeşitli sosyal politikalar ile güldüğünü söyledi.

Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yanı sıra, ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı bazı sivil toplum kuruluşlarının ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalara belediye olarak destek verdiklerini belirten Başkan Özaltun, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde engelli bir çocuğu ile oturulamayacak durumda olan, tuvalet ve banyosu, içme suyu ve kanalizasyon tesisatı olmayan kerpiç evde zorlukla yaşayan yaşlı bir kadına yardım eli uzattıklarını ifade etti.

Özaltun, Beyşehir Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaşlı kadının evine tuvalet ve banyo inşa edilmesi, kanalizasyon ve içme suyu bağlantı tesisatı kurulması, evin komple bakım ve onarımdan geçirilmesi için çalışma başlattığını vurguladı.

Belediye olarak maddi durumu zayıf, benzer şartlarda olan yapılarda ikamet eden özellikle engellilere bugüne kadar sahip çıktıklarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Özaltun, şunları kaydetti:

"Zor durumda kalan vatandaşlarımızı gerek mahallesinde yaşayan komşuları, gerekse mahalle muhtarlarımız bize haber veriyor ve yardım talebinde bulunuyor. Bu talepler üzerine harekete geçen ilgili birimlerimiz, adreslerine giderek ön inceleme gerçekleştiriyor. Hemen sorunların çözümü noktasında bu insanlarımıza yardım elini uzatıyoruz. Genellikle, yağışlı havalarda akıntısı olan yapıların çatı tamiratları, kapı ve pencere onarımları, badana boyası, bakım ve onarımdan geçirilmesi, tuvalet ve banyo eksikliklerinin giderilmesi, muhtaç ailelere yakacak ve giyim yardımında bulunulması, evinde hiçbir eşyası yoksa bunların temin edilmesi gibi pek çok yardım çalışmasını yapıyoruz."



