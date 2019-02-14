Beyşehir Belediyesi ücretsiz alışveriş torbası dağıttı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek vermek amacıyla ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş torbası dağıttı.

Yurt genelinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına bir destekte Beyşehir Belediyesi'nden geldi.

"Sıfır atık" projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren Beyşehir Belediyesi, proje çerçevesinde ilçe genelinde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere bez torbalar hazırlattı.



Bu kapsamda hazırlanan bez torbalar mahallelerde vatandaşlara dağıtıldı. Bez torbaların içerisinde vatandaşlara atkı, bere, Beyşehir Belediyesinin kültür yayınları ve çalışmalarını içeren dergi, kitap ve broşürler de yer aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız market alışverişlerinde kullanmaları için dağıtılan bez torbalara yoğun ilgi gösterdi. Sıfır Atık projesi kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik sürdürülen uygulamaları yerel yönetimler olarak bizler de destekliyoruz. İnsanlarımızı plastik poşetlerden uzaklaştırarak bez torbalarla buluşturmak istedik. Yüz yıllarca doğada kalan çevre düşmanı poşetlerle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vatandaşlarımızı hem bez torbaya alıştırmak, hem de çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle Belediyemizin hazırlattığı bu torbaları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Bez torbaların dağıtılması ile ilçemizde bir farkındalık oluşturması için de çaba gösteriyoruz." dedi.



Torbaları alan vatandaşlar da belediyenin uygulamasından dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.



