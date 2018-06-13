Beyşehir Belediyesi, sanayi esnafını iftarda buluşturdu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesince ilçede değişik sektörlerde faaliyet gösteren sanayi esnafı ile aileleri sanayi sitesinde kurulan iftar sofrasında buluşturuldu.

Beyşehir Belediyesinin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftarı programları sona erdi.

Dış mahallelerin yanı sıra ilçe merkezindeki bazı mahallelerde süren geleneksel iftar buluşmalarının son adresi Beyşehir Sanayi Sitesi oldu.

Sanayi Camisi önünde kurulan iftar sofrası programına Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili adayı Gülay Samancı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve meclis üyeleri ile ilçe teşkilatı da katıldı.

Programda konuşan Özaltun, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Tutmuş olduğumuz oruçları Allah kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyen şer odaklarına ise fırsat vermesin. İnşallah bu meydanlarda, alanlarda ve dükkanlarda bundan sonra da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gülay Samancı da seçime artık çok az bir zaman kaldığını belirtti.

İftar programının ardından AK Parti Konya Milletvekili adayı Samancı, Belediye Başkanı Özaltun ve beraberindekiler, kent merkezinde bulunan bazı park, aile çay bahçesi, pastane ve kafeleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

