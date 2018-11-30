Beyşehir Belediyesi evde bakım hizmetleriyle örnek oldu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından ilçede, 2014 yılında başlatılan evde bakım hizmetlerinin aradan geçen 4 yılın ardından birçok belediyenin de örnek aldığı, uygulamaya geçirdiği bir proje olduğu belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından ilçe genelinde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere yönelik olarak 4 yıl önce uygulamaya geçirdikleri evde bakım hizmetlerinin adeta hizmette sınır tanımadığını söyledi.

Belediye bünyesinde kurulan evde bakım hizmetleri biriminin yürüttüğü birçok sosyal faaliyetle ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Özaltun, "Belediye Başkanı olarak 4,5 yıl önce göreve başlamamızla birlikte verdiğimiz bir talimatın ardından kurulan evde bakım birimimiz ilçemizde yaşayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma ve yardıma muhtaç durumdaki tüm vatandaşlarımıza çok önemsediğimiz hizmetleri sunuyor. Onların daha sağlıklı ve iyi ortamlarda yaşam sürmesine imkan sağlıyor." dedi.

Özaltun, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren ilçe genelindeki 67 mahalleye hizmet veren evde bakım biriminin, hizmet sundukları kişilerin hem yaşadıkları fiziki şartları iyileştirdiği hem de onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek güç verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu birimimizin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte artık ilçemizde hiçbir vatandaşımız yalnız olmadığını hissetmekte, her sorununda kapısının çalınacağı bir birimin olduğuna bizzat tanıklık etmektedir. Bu birimimiz faaliyetlerini sürdürürken, belediye başkanı olarak bizler de ilçe yöneticilerimizle, teşkilat mensuplarımızla ya da meclis üyelerimizle sık sık ev ziyaretleri yaparak bu durumdaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeye sohbet edip, dert ve isteklerini dinlemeye özen göstermekteyiz. Beyşehir’de hayata geçirilmesiyle birlikte yüz güldüren bir hizmet haline dönüşen ve Beyşehir Belediyemize bu alanda bir süre önce ödül de kazandıran Evde Bakım Hizmetlerimizin aradan geçen 4,5 yıl içerisinde örnek uygulama olarak alınarak birçok il ve ilçede de uygulamaya geçirilen bir proje olması da bizlere haklı bir onur ve gururu yaşatmaktadır."