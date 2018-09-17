Beyşehir Belediyesi ecdatla buluşturmaya devam ediyor

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları düzenlediği Çanakkale gezisi programlarıyla şanlı ecdatla buluşturmaya devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Beyşehir ecdadla buluşuyor" programları kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisinin üçüncüsü tamamlandı.

Belediyedeki Ak Masa birimine başvuruda bulunarak düzenlenen geziye katılanlar, organizasyon için Beyşehir Belediyesine teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beyşehir ecdadla buluşuyor" sloganıyla başlattıkları Çanakkale gezisi programlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Beyşehir Belediyesi olarak, Eşrefoğlu’nun torunlarını Çanakkale’de ecdatla buluşturmaya devam ediyoruz. Çanakkale’ye uğurladığımız üçüncü kafilemiz de Beyşehir’e geldi. Çanakkale gezisi programlarımızın bu kapsamda birisi bitiyor, diğeri başlıyor. Bu gezi programlarına katılmak isteyen hemşehrilerimizin ilgisinden de memnunuz. Düzenlediğimiz bu gezilerle Beyşehir’imizden unutulmaz bir destanın yazıldığı Çanakkale’ye gönül bağını yeniden kuruyoruz."