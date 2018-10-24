Beyşehir Belediyesi, din görevlilerini ecdatla buluşturdu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçede görev yapan din görevlilerini Çanakkale'de ecdatla buluşturdu.



Beyşehir'de Çanakkale gezisinin son katılımcıları İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Çanakkale gezisi sözünü verdiği ilçede görev yapan din görevlilerini ecdatla buluşturdu.

Din görevlileri, Çanakkale’de Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahin Dere ve Soğanlı Dere şehitliklerini gezdi. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden din görevlileri, tur rehberleri eşliğinde Seddülbahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi tarihi alanları gezerek 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının hatıralarını görme imkanı buldu.

Özaltun, din görevlilerine verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, Çanakkale gezisi programlarının devam ettiğini söyledi.