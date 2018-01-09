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Beyşehir Belediyesi çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki yağmur suyu drenaj hatları temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’in her geçen nüfusunun arttığını ve buna bağlı olarak...

09 Ocak 2018 Salı 10:45
Beyşehir Belediyesi çalışmaları
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KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki yağmur suyu drenaj hatları temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’in her geçen nüfusunun arttığını ve buna bağlı olarak inşaat çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaz aylarındaki inşaat çalışmaları ile toprak ve hafriyat atıklarının, yağmur yağışı ile birlikte drenaj hatlarında tıkanıklığına neden olduğunu vurgulayan Özaltun, "Buna bağlı olarak bazı caddelerimizde su birikintileri meydana geliyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu tür aksaklıkların yaşanmaması için su gider hatları ve drenaj hatlarında temizlik çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca yeni yapılan yollarımızda da drenajlarda tamir ve bakım çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Beyşehir BelediyesiDrenaj Hattı
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