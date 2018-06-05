Beyşehir Belediye Meclisi toplandı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, mecliste yaptığı konuşmada, "Beyşehir Belediyesi olarak şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Beyşehir ilçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Hacıarmağan ve daha küçük mahalleler dışında imar sorunu yaşanan mahalle kalmadığını dile getiren Özaltun, şunları söyledi:

"Yaptığımız toplantılarda da imara yönelik herhangi bir eleştirilerin söz konusu olmadığını gördük. Dolayısıyla, vatandaşlarımıza belli yerler olmak şartıyla ruhsat verme işlemleri devam ediyor. Amacımız, şehrimizi daha yaşanır bir hale getirmek. Yatırımcılarımızın önünü kesmemek ve özellikle yolların, caddelerin genişletilmesine engel teşkil etmiyorsa arkadaşlarımız gerekli çapları veriyor. Bu noktada hem inşaat sektörü, hem de diğer üreten insanlarımıza yardımcı olmak konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları bu konuda bizlere gerekli destekleri veriyorlar."