Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın ziyaretleri

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Bayındır da ziyarete ilişkin, "Ankara'daki uzayan kolumuz, önce Beyşehir demeyi bilen, asaletiyle, duruşuyla memleketimizin yetiştirmiş olduğu değerli insan, sayın Mustafa Akış Bey'i makamında ziyaret ettik. Ziyarette, şehrimiz için önem arz eden konularda istişarelerde bulunduk. Çözüm noktalarında ortak hareket etme kararı aldık. Yakın ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.