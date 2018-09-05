Beyşehir adalarında hasat faaliyetleri sona erdi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinin tarımsal faaliyet yürütülen adalarında hasat sezonunun sona erdiği bildirildi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nin açıklarında yer alan Gölkaşı Adası'nda yaz döneminde hububat ekimi yapan çiftçi Aytekin Navruz, gazetecilere yaptığı açıklamada, adada hasat faaliyetlerinin son bulduğunu söyledi.

Gölkaşı Adası'na her yıl olduğu gibi bu yıl da buğday ektiklerini, ürünün hasatı için bir süre önce adaya biçerdöver, traktör gibi tarım araçları çıkardıklarını anlatan Navruz, şöyle konuştu:

"Hasat faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adada mesai yapan biçerdöverimizi göl üzerinde yüzdürerek karşı kıyıya ulaştırdık. Son olarak ise hasat sonrası saman balya faaliyetlerimizin noktalanmasıyla, adaya yine sal üzerinde yüzdürerek çıkardığımız traktörümüzün de mesaisi noktalandı. Çalışmalar tamamlanınca, traktörümüzü sal üzerinde yine yaşadığımız yerleşim merkezimize getirdik.Herkese kazançlı bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Adalarda, hasat ve ekim çalışmaları için biçerdöver ve traktör gibi araçlarımız biz çiftçiler için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bunları, adaya ve yerleşim merkezimize sal üzerinde taşıyarak balıkçı teknelerimizin motorlu gücünden istifade ederek çekmek suretiyle naklediyoruz."



