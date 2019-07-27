Beyşehir 15. Uluslararası Göl Festivali başladı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali başladı.



Beyşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, Anıt Meydanı'ndan festival alanına kadar devam eden mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı.



Burada kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "12 idi, niye 15 oldu onu söyleyeyim; evet daha önce bizim mütevazi biçimde yine bu kültür parkın bünyesinde yapmış olduğumuz festival iki tane oldu ama, bir de hatırası bakımından bir gün yine hayat bulacağı inancıyla bizim Yaka Manastır'da Rahmetli Türkeş'in, 'gidin Türk boylarının olduğu yerde yapacağım Anadolu kurultayını hazırlayın, geleceğim' dediği ve üçünde de bizzat bulunduğu için, mekanı cennet olsun ve vefatının hemen akabinde Genel Başkan Devlet Bahçeli Bey'in burada yapmış olduğu bir kurultayı da bunun içine alarak 15 dedik arkadaşlar, manası bu, kendimize bir pay çıkarmak değildi maksadımız." dedi.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajları veren Bayındır, "Gün bir olma, bütün olma günüdür, bu bir kader, bu bir dönüm noktasıdır, ben bugün varım, yarın yokum ama Beyşehir daima olacaktır, bu duygular içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın da katıldığı festival Sevgi Adası'nda hazırlanan Sanat Sokağı ve festival alanında kurulan panayırın açılışıyla devam etti.