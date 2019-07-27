Beyşehir 15. Uluslararası Göl Festivali başladı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali başladı.
Beyşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, Anıt Meydanı'ndan festival alanına kadar devam eden mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı.
Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajları veren Bayındır, "Gün bir olma, bütün olma günüdür, bu bir kader, bu bir dönüm noktasıdır, ben bugün varım, yarın yokum ama Beyşehir daima olacaktır, bu duygular içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın da katıldığı festival Sevgi Adası'nda hazırlanan Sanat Sokağı ve festival alanında kurulan panayırın açılışıyla devam etti.