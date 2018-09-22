Beypazarı'nın yaylaları doğaseverleri bekliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar sonbahar mevsiminde doğaseverleri bekliyor.

Eğriova Yaylası, yayla turizmi, doğa yürüyüşleri, çadırlı kamping ve günübirlik dinlenme gibi faaliyetler için Ankara'nın en elverişli ve güzel yaylalarından biri. Alabalık ve çay balığı türlerinin bulunduğu Eğriova Yaylası'ndaki gölet, sportif balıkçılık için olanak sağlıyor.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde sarı tonun hakim olduğu orman içerisindeki Ankara'nın Eğriova, Benli, Sorgun, Andız, Ulucak, Başköy ve Salın yaylaları da doğaseverleri bekliyor. Bozkırın ortasında yer almasına rağmen çevresinde ormanlık ve doğal güzellikleri barındıran başkent Ankara, şehrin gürültüsünden sıkılan doğaseverler için güzel imkanlar sunuyor.

Doğaseverler, günübirlik gezintilerle sonbaharın tüm güzelliklerini Ankara'nın yaylalarında görebiliyor.