Beypazarı'nın sorunlarını görüştüler

ANKARA (AA) - Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarlılar Derneğince ilçesinin sorunlarını istişare etmek amacıyla toplantı yapıldı.

Dernek başkanı Mehmet Çiftçi, yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesinin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve istişarelerde bulunmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzeyde görev yapan hemşehrileriyle dernek merkezinde bir araya gelerek birçok konuda görüştüklerini ve mutabık kaldıklarını söyledi.

Önceki günlerde dernek merkezinde Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ağırladıklarını anımsatan Çitfçi, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz toplantıda, Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu ve yürütme kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Beypazarı ile ilgili birçok konuyu görüştük. Dernek olarak, Ankara'da bulunan üst düzey yöneticiler olarak, Beypazarı'na hizmet verilmesi anlamında fikir birliğine vardık. Birlikten güç doğar misali, birbirimize kenetlenerek, elimizi hepimiz taşın altına koyduk."

Çiftçi, son toplantıda da Beypazarılı bürokratlar ve Vefa Grubu olarak tabir edilen grup ile bir araya geldiklerini kaydederek, "Beypazarılı bürokratlar ve Vefa Grubu ile 2017 yılının son değerlendirmesi ile 2018 yılının ilk toplantısını yaptık. Konumuz her zaman olduğu gibi Beypazarıydı. Birçok meseleyi görüştük. Bu toplantımızdan da birliktelik çıktı. Katılımları dolayısıyla tüm bürokratlara teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.



