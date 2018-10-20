"Beypazarı'nı her yönüyle dünya kenti yapmanın çabasındayız"

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkan Tuncer Kaplan, ilçeyi her yönüyle bir dünya kenti yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Beypazarı Belediyesi, ilçede alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı'nı turizmi, çevre düzenlemesi, ilgi gören tarihi konaklarıyla bir dünya kenti yapmanın çaba ve gayretinde olduklarını söyledi.

Kaplan, şunları kaydetti:

''Beypazarı'nın başkent Ankara'nın ilçeleri arasında, tarihi değerleriyle ve konaklarıyla çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz ve bu gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan halen ilçemizde modernleştirme çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve çok sayıda medeniyetin ayak izlerinin bulunduğu Lagania (kaya doruğu ülkesi) da her şey daha güzel olacak."