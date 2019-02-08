Beypazarı'ndan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünce Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler için Hacivat-Karagöz tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gösteride Hacivat ve Karagöz'ü canlandıran oyuncular, orman ve yeşil temasını işledi.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, öğrencilere yönelik bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini dile getirerek, oyuncuların öğrencilere orman ve yeşil temasını çeşitli skeçlerle anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

- Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi Toplantısı

Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanı Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Yağmur Atak başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis toplantı salonundaki toplantıda, gündem maddeleri ve meclis başkanlığına sunulan önergeler görüşüldü.



İlçedeki resmi kurum ziyaretlerinin karara bağlanması oy çokluğu, çocuk dergisi çıkarılması yönündeki önerge de oybirliğiyle kabul edildi,

Bir sonraki toplantının da 14 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı.



