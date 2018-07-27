Beypazarı'ndan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Beypazarı ve Yöresi Festivali", 6 Eylül'de başlayacak.

Festival, Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Gazi Gündüz Alp'in kabrinde okunacak mevlitle başlayacak.

Konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, 4 gün sürecek.



Festival süresince Ankara Büyükşehir Belediyesinin de ilçede çocuklara yönelik oyun parkı kurması bekleniyor.

- Kurban satış yerleri

Öte yandan Beypazarı ilçesinde kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi.

İlçede kurban satış noktası olarak tır garajı olarak bilinen Gazipaşa Mahallesi'ndeki alan belirlenirken, ilçenin 11 değişik mahallesinde de kurban kesim yerleri oluşturuldu.