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Beypazarı'ndan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçeye yeni atanan Jandarma Komutanı Üsteğmen Şeref Kutu'yu ziyaret etti.Arcaklıoğlu, yaptığı konuşmada, derneğin uzun süredir...

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:07
Beypazarı'ndan kısa kısa
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ANKARA (AA) - Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçeye yeni atanan Jandarma Komutanı Üsteğmen Şeref Kutu'yu ziyaret etti.

Arcaklıoğlu, yaptığı konuşmada, derneğin uzun süredir ilçede faaliyetini sürdürdüğünü ve her çarşamba günü, dernek merkezinde tüm muhtarların katılımları ile bir toplantı düzenlediklerini aktardı.

Göreve atanan Kutu'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Arcaklıoğlu, başarılar diledi.

- Tıbbi aromatik bitkiler kursu sona erdi

Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün girişimleri ile başlatılan Tıbbi Aromatik Bitkiler kursu sona erdi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen 72 saatlik kursun sonunda 51 kursiyer sınava tabi tutuldu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, sınav sonrasında başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini de söyledi.

İlk defa açılan kursa katılımın yoğun olduğunu ifade eden Ekici, sertifika alanların, TKDK desteklemelerinden yararlanabileceğini kaydetti.

- Okuma yazma seferberliği

Beypazarı Kent Konseyi Yürütme Kurulu, okuma yazma seferberliğine destek olmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu, yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezinin vatandaşa örgün eğitim veren yerlerin başında geldiğini belirtti.

Okuma yazma seferberliğini desteklediklerini dile getiren Pekmezcioğlu, proje kapsamında okuma yazma bilmeyenin kalmayacağını söyledi.

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