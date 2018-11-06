Beypazarı'ndaki şehit emanetleri sergisi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen şehit emanetleri sergisi büyük ilgi gördü.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda açılan sergiyi, çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, son gününde ilçede bulunan okulların öğrencileri, öğretmenleri refakatinde sergiyi gezme fırsatı buldu.

Sergiyi gezen öğrencilerden bazıları gözyaşlarına hakim olmadı.

Şehit Onur Yaman'ın babası Muhammet Yaman, serginin açılışından itibaren sergiyi gezenlere yardımcı olup sergi hakkında bilgi verdi.

Yaman, yaptığı açıklamada, kendi oğluyla birlikte terörle mücadelede şehit olan 166 şehidin emanetlerinin sergilendiğini bildirdi.

Şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in üniformasının da sergilendiğini aktaran Yaman, "Aybüke Yalçın öğretmenle ilçemiz şehitlerinin de emanetleri sergileniyor. Hepsinin mekanları cennet olsun. Bu ülkeyi bölemeyecekler ve böldürmeyeceğiz." dedi.