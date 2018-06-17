Beypazarı'ndaki Erenler Türbesi'nde şükür duası yapıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, Depelarkalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğinin Erenler Türbesi'nde düzenlediği geleneksel etkinlikte şükür duası yapıldı.

Depelarkalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Uzunoğlu, 6 köyün birleşerek, dernek öncülüğünde şükür duası ve Mevlid-i Şerif okuttuklarını söyledi.

Dernek olarak birçok çalışma yaptıklarını belirten Uzunoğlu, "Eskiden bölgede bulunan köyler bu etkinliği kendi başlarına düzenliyorlardı. Şimdi dernek olarak biz ele aldık ve yapılan dualarımızın ardından halka, ikramlarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Nuhhoca köyü sakinlerinden Abdullah Tiftik ise, şükür duası için buluştuklarını belirterek insanları bir araya getiren etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.