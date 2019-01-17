Beypazarı'nda zirai ilaç bayileri ile toplantı

ANKARA (AA) - Sebze üretiminde ön planda olan Beypazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç bayileri ile toplantı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki toplantıya, Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, İl Müdürü Yavuz Ekici ile zirai ilaç bayileri katıldı.

Ekici, Beypazarı ilçesinde çiftçilerin kullandığı bitki koruma ürünleri ile olası yaşanan sıkıntıların çözümü için ilaç bayileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara'dan gelen heyet ise ilaç satışları ve yasal olan ilaçlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Zirai ilaç bayileri de bazı ilaçların kapsamın genişletilmesini istedi.