Beypazarı'nda zabıtadan ramazan denetimi

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla pastane ve fırınlarda gıda denetiminde bulundu.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte özellikle gıda maddelerine yönelik Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler arttırıldı.

Gıda üretimi yapan imalathaneler ile satışı yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, öncelik hijyen koşulları olmak üzere satışı yapılan ürünlerin gramaj kontrolü gerçekleştirildi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, imalathane mutfaklarında, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kıyafet ve kişisel temizliklerine kadar bütün denetimler yapıldı.

Bazı iş yerlerine uyarı yapıldı.