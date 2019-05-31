Beypazarı'nda zabıta denetimi

ANKARA(AA) - Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı dolaysıyla işletmelerde denetimde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada özellikle gıda üretimi yapan işyerlerine yönelik denetimleri artıran ekiplerinin bayram süresince de görevlerinin başında olacağı belirtildi.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin işletmelerin ruhsat, gıda son kullanım tarihleri ve genel temizlik şartlarını kontrol ettiği, standartlara uymayanlara ihtar verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşımızın temiz üretim koşullarında üretilen gıdaları tüketmelerini önemsiyoruz. Bunun için de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ramazan Bayramı süresince, hemşerilerimizin ve ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimizin huzur içinde bayramlarını geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.