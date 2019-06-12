Beypazarı'nda YKS koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Kaymakam başkanlığında, koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Can Aksoy başkanlığında düzenlenen kurul toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kargı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Jandarma Komutanı Astsubay Yasin Toksoy, İlçe Nüfus Müdürü Leyla Sarı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin katıldı.

Toplantıda, güvenlik önlemleri ile sınava girecek olanlara hizmet verecek olan Nüfus Müdürlüğünün açık olması gibi konular görüşüldü.

Beypazarı Sınav Kurulu Başkanı Beypazarı Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Gültekin, adayların sınava gireceklerin yanlarında mutlaka kimlik bilgilerini içeren resmi belge bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Sınava Beypazarı ilçesinde 2 bin 500 adayın gireceği, 110 salonda 300 görevlinin yer alacağını belirtildi.