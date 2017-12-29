Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri

ANKARA (AA) - Beypazarı Gıda, tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla eğlence mekanları ve gıda tüketim yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler, toplu tüketim yerleri, umuma açık ve eğlence mekanları ile kuruyemiş satışı yapan mağazalarda, denetimlerde bulundu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, denetimlere kendisinin de katıldığını belirterek, kontrollerin devam edeceğini söyledi.

Ekici, bakanlık ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu sözlerine ekledi.