Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaz Kur'an kurslarının başladığı ifade edildi.

İlçe müftülüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve mahallelerde çocuklara temel dini eğitimlerin camilerde bugünden itibaren "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" programı kapsamında verilmeye başlandığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı İlçe Müftüsü Abdulkadir Pese, "1. Dönem yaz kuran kursları 20 Temmuz’a kadar sürecek, 2. dönem kurslar ise 23 Temmuz’da başlayıp 17 Ağustos’a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.