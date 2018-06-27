Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde yaz Kur'an kurslarına ilgi yoğun.
İlçenin Ayvaşık Mahallesi'ndeki Osmangazi Camisi'nde din görevlisi Osman Can tarafından çocuklara temel dini bilgiler öğretiliyor.
Can, yaz dönemi Kur'an kursları kapsamında camilerinde düzenlenen kursta dini bilgileri en güzel şekilde vermeye çalıştıklarını söyledi.
Çocuklarla çok güzel diyalog kurduklarını aktaran Can, "Kur'an kurslarına çocuklarını gönderen ailelere öncelikle teşekkür ediyorum. Çocuklara burada temel dini eğitimlerin yanında namaz surelerini, abdest almayı, namaz kılmayı öğreniyor. Dinimizin temizliğe verdiği önemi anlatacağız. Kursumuza 90 civarında çocuk katılıyor." dedi.