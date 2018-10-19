Beypazarı'nda yangın kulelerine bakım çalışması yapılacak

ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında bulunan yangın kulelerinde bakım ve onarım çalışması başlatılacağını bildirdi.

Bu anlamda Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, işletme müdürlüğünün sahalarında bulunan Karlık, Eğriova ve Kapaklı bölgelerinde bulunan Yangın kulelerinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kış bastırmadan, kulelerde bakım onarım çalışması başlatacağız. Bu kulelerimiz ormanların en yüksek rakımlı tepelerinde bulunuyor. Buralarda yazın, bizim göz bebeğimiz olan ormanlarımızı gözetleyen bekçilerimiz bulunuyor. Bu kulelerimiz, böylece bu bekçilerinde yaşam biçimlerine uygun hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



