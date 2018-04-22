Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, Kabaca ve Dikmen mahallelerinde yaşayanlar yağmur duasına çıktı.
Dikmen ve Kabaca mahalle sakinleri, öğle namazının ardından Kaygusuz Abdal Türbesi yakınında yağmur duasında bulundu.
Yağmur yağması için dua edilen etkinlikte kurban kesilerek, etlerinden pişirilen yemekle hayır yapıldı.
Yağmur duasına Beypazarı Belediye Başkan Vekili Hüseyin Demirezen, Belediye Meclisi Üyesi Yüksel Uysal da katıldı.
Duanın ardından Kabaca Mahallesi'nde muhtarlıkça yaptırılan köy konağı da hizmete açıldı.