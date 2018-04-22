Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, Kabaca ve Dikmen mahallelerinde yaşayanlar yağmur duasına çıktı. Dikmen ve Kabaca mahalle sakinleri, öğle namazının ardından Kaygusuz Abdal Türbesi yakınında yağmur duasında bulundu. Yağmur yağması için...