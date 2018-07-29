Beypazarı'nda veteriner kontrolünde hayvan kesimi

ANKARA (AA) - Beypazarı İlçe Belediyesi'ne ait mezbahada Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri kontrolünde kesilen hayvanların etleri mühürlenerek satışına izin veriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, mezbahada hayvanların veteriner hekimler kontrolünde sağlık ve hijyenik şartlarda kesiminin yapıldığını söyledi.

Olası bir durumda hastalığa rastlanan ve insan salığı açısından da zararlı bulunan hayvanlar, üzerileri kireçle kapatılarak kontrollü bir şekilde gömüldüğünü belirten Ekici, "Hastalıklı hayvanın kesimine asla müsaade etmiyoruz. Bu konudaki denetimlerimizi de sıklaştırdık, ayrıca kasaplar ve et satışı yapan marketlere düzenli olarak denetimde bulunuyoruz. Üzerinde mühür bulunmayan etlerin satışına asla müsaade etmiyoruz." dedi.

Ekici, "Adaklık kurban kestirecekler de mutlaka mezbahada veteriner hekimlerin kontrolünde bunu yaptırsın." ifadesinde bulundu.