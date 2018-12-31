Beypazarı'nda vatandaşların kar keyfi

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağan karın tadını Kirazyanı bölgesinde kızakla kayarak çıkarıyor.

İlçenin Karaşar Mahallesi yakınlarındaki bulunan Kirazyanı bölgesi vatandaşların kışın kaymak için en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında gelirken Beypazarı'nın kartal kayası olarak adlandırılıyor.

Bölgeye kaymak için gelen vatandaşlardan Hüseyin Kocabaş, çocuklarıyla birlikte kızak kaymaya geldiğini ve hep birlikte gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

Kocabaş, "Bizler de çocuklar kadar eğleniyoruz. Şehir merkezinde hiç kar yok ama buraya geldiğinizde her yer bembeyaz, manzara ve doğa güzelliği ile sizleri bekliyor." dedi.