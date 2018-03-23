Beypazarı'nda vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçede vatandaşlara cuma namazı sonrası 2 bin 500 adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dağıtıma Beypazarı Orman İşletme Müdürü Adem Parlak da katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünün kendi fidanlığında üretilerek, yetiştirilen kurtbağrı, mavi ladin, selvi ve mazı türü 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Parlak, "21 Mart Dünya Ormancılık Haftası kapsamında dağıttığımız fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah bu tür çalışmaların devamını sağlayacağız." dedi.