Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, zehir tacirlerine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Son 1 ayda 38 kişi hakkında işlem yaptık. Bunlardan 7'si tutuklandı. Beypazarı’nın yaşanılır, huzurlu bir kent haline gelmesi ve turizmiyle öne çıkması yönündeki çabalarımız sürüyor.” dedi.